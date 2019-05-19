Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yolda buldu, hemen eve getirdi! Türünü sonra anladı...

Yolda buldu, hemen eve getirdi! Türünü sonra anladı...

Yolda buldu, hemen eve getirdi! Türünü sonra anladı...

Hatay’da bir vatandaş yol ortasında Ebabil kuşu buldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cemil Karaman isimli vatandaş motosiklet ile yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. Kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu tespit eden Karaman, kuşa evinde bakıyor. 

Cemil Karaman, Ebabil kuşunu yolun ortasında gördüğünü belirterek, “Motosikletle yolda giderken yolun ortasın da bir kuş gördüm ve durdum. Kuşu yolun ortasından aldım ve baktım bu kuş farklı bir kuş. Havaya attım uçsun diye ama uçamadı. Bende bu kuşu eve aldım geldim şimdi ise kuşa kendi imkanlarımla bakıyorum. Çevreye sorduğumda evcil bir kuş olmadığını ebabil kuşu olduğunu söylediler” dedi. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan

Osmanlı´dan Günümüze: ’Kilis Tava’

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar

Şehri-i Göbeklitepe Şanlıurfa