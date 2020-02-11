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  3. Yolcu uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Yolcu uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Yolcu uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Viyana-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait tarifeli uçağın pilotu rahatsızlık geçirince, Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pegasus Havayolları, Viyana-İstanbul seferini yapan tarifeli uçaktaki kaptan pilotun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep edildiğini bildirdi.

Pegasus açıklamasında, "Viyana-Sabiha Gökçen Havalimanı" seferini yapan "PC902" sefer sayılı "TC-CPI" kuyruk tescilli uçakta görev yapan kaptan pilotun bir rahatsızlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep edildiği kaydedilerek, "(Uçak) 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA


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