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  3. Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akseki'ye bağlı Güçlüköy yakınlarındaki Manayıt mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen özel firmaya ait 40 AS 654 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 07 AAF 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

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