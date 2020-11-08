Yokuş aşağı kayan bebek arabası yürekleri ağza getirdi

Gaziosmanpaşa'da bir kadın alışveriş yapmak için girdiği marketin önünde, içinde çocuk bulunan bebek arabasını bıraktı. Bebek arabası bir anda yokuş aşağı doğru kaymaya başlayınca panik dolu anlar yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir kadın alışveriş yapmak için markete girdi. Marketin önünde bıraktığı bebek arabası birden trafiğin işlek olduğu caddeye doğru yokuş aşağı hareketlendi. İçinde bebek bulunan bebek arabasını görenlerin ise yürekleri ağzına geldi. Caddeye doğru gelen bebek arabasını gören sürücüler durarak, olası facianın önüne geçti.

O ANLAR KAMERADA

Panik dolu o anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının içinde çocuğun olduğu bebek arabasını önünde bıraktığı markete girdiği, bebek arabasının hareket ettiği ve akan trafiğe doğru ilerlediği görülüyor. Bebek arabasını gören sürücülerin durduğu ve dışarı çıkan kadının çocuğunun olduğu bebek arabasına doğru caddede yürüdüğü kameraya yansıyor.