YÖKDİL geç başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL 2020 geç başvuruları başladı!

YÖKDİL geç başvuru işlemleri 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. YÖKDİL başvuru ücreti ödeme işlemleri nasıl yapılır? Sınava girmek isteyen adaylar için son başvuru şansı 28 Ocak olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Haberimiz içerisinden 1 Mart 2020’de yapılacak olan sınav başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapıyorlar. Başvurula işlemleri bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

YÖKDİL geç başvuru ücreti 195 lira olarak belirlendi.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

YÖKDİL 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.