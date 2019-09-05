YÖK Atlas 2019 tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas ek tercih robotu sayfası..

YÖK Atlas 2019 tercih robotu nasıl kullanılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin yapacağı ek yerleştirme bugün başladı. Adayların işlemlerini yaparken 20 TL olan ek yerleştirme ücretini de ödemeleri gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robot içerisinde boş kontenjanlar açıklandı. YÖK Atlas 2019 tercih robotu nasıl kullanılır? diye merak edenler için YÖK Atlas ek tercih robotu sayfası haberimizde..

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih robotu üzerinden üniversite boş kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih süresi, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet http://www.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).