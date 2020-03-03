Yok artık Şaban!

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Düzce’nin Çilimli İlçesi’nde yaşandı. Geçen yıl kasım ayında ilçeye gelen kimliği belirsiz şahıs, kendisini Kemal Sunal’ın amcası Halit Sunal olarak tanıtıp, beraberinde yapımcı olduğunu söylediği Bilal T. ile ‘Cennet Kuşları’ adlı filmi çekmeye başladı. Filmde cami imamı, muhtar ve aralarında bir fındık tüccarının da bulunduğu esnafa da rol verdi. Rol alanları da ‘sponsor’ adı altında fatura kesip, 2 ila 4 bin TL arasında borçlandırdı. Dolandırılan esnaf Mehmet Arabacı, “Biz katkı amaçlı filme girdik. Bir lira dahi para talep etmedim. 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen ve Kemal Sunal’ın amcası Halit Sunal olduğunu söyleyen kişi, filmde emeğim olduğunu, para vereceğini söyledi. Ancak fatura keserek, beni yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi beklentim yoktu” dedi.

5 ESNAF MAĞDUR OLDUK



Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.’ye anlattığını söyleyen Arabacı, “Bilal T., ‘Size 10 bin liralık senet göndereyim, mağduriyetinizi gidereceğiz ama galadan toplanan paralarla ödenecek’ dedi. Ortada ne gala ne film var. 5 esnaf mağdur olduk” dedi.

Esnaf Mehmet Arabacı, “25 Ocak’ta gala olacaktı. Biletlerin down sendromlu çocuklara gelir olması için satılacağını söyledi. İnanmadığım için biletleri satmadım” dedi.

‘BİZİM BU İSİMDE AMCAMIZ YOK’



Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ise “Bizim bu isimde amcamız yok. Babam Kemal Sunal üzerinden bu tip olayların yapılması ve bunların ortaya çıkması bizleri derinden üzüyor. Bizim bu tip film projemiz de yok” dedi.



(DHA)