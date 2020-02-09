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  3. Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ziyaretçilerin diğer alanları tercih etmesi isteniyor.

Bölgede üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tabiat parkında kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde yapılan uygulamada, bölgeye ulaşanların ise göl çevresine girişlerine izin verilmiyor.

Mudurnu-Abant kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Abant Gölü Tabiat Parkımıza yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamamaktadır. Yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam etmekte olup, ziyaretçilerimizin diğer alanları tercih etmeleri önemle tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.

(AA)


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