Yoğun bakımın kablolarını çaldılar

Ankara’daki bir devlet hastanesinde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Hastanenin elektrikçisi S.E., iki arkadaşıyla birlikte jeneratörden yoğun bakıma enerji veren kabloları Kasım 2019’dan itibaren 3 ay boyunca parçalar halinde çaldı. Arızanın hemen tespit edilmesinin mümkün olmayacağını bilen zanlılar, çalıntı 660 metrelik bakır kabloyu elektrik malzemesi satan 2 şahsa değerinin altında verdi.

ŞANS ESERİ FACİA YAŞANMADI

Durumu geç de olsa fark eden hastane yönetimi polise başvurdu. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen 3 hırsız ile kabloları satın alanlar yakalandı. Ele geçirilen 275 metre kablo da hastaneye teslim edildi. Suçunu itiraf eden S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anlaşılmasaydı elektrik kesildiğinde jeneratörden yoğun bakıma güç gitmeyecek, makineye bağlı hastaların hayatları tehlikeye girecekti.

ELEBAŞI HASTANENİN ELEKTRİKÇİSİ

Hırsızlık zanlısı S.E.’nin söz konusu hastanede elektrikçi olarak çalıştığı öğrenildi. Jeneratörden gelen kabloların uçlarının da görünmemesi için bantlandığı belirlendi. Soygun anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)