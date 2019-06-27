YKSye giderken kimliğini unutan gence yardım eden polisler ödüllendirildi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS'ye giderken kimliğini unutan Göktuğ Selvi isimli genci nüfus müdürlüğüne yetiştirip yeni kimliğini çıkarttıktan sonra tekrar sınav yerine götüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere Başarı Belgesi taktim etti.

Vali Yıldırım; “Göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Vali Yıldırım'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş eşlik etti.

(İHA)