YKS TYT soruları cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevapları bugün mü açıklanacak? günün en çok cevaı merak edilen sorularından oldu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanacak. Sınavda 371 bin 522 kişi görev alacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara 135 dakika süre verildi İyi bir bölüm kazanmak için ter dökmeye başlayan adaylar, yapılan aramaların ardından içeriye alında. Sınava son anda yetişmeye çalışan bazı adaylar ise, koşarak geldi.



TEMEL SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapılacak TYT, 16 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak.

YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.







SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmıştı. Sınavların yapılmasının ardından 1 Temmuz günü YDT oturumu tamamlanınca akşama doğru sınav soru ve cevapları erişime açıldı.

Yine bu yıl da YDT 'nin sona ermesinin ardından 16 Haziran 2019 Pazar günü saatler 18,00 veya sonrasını gösterdiğinde ÖSYM 'nin YKS sınav soru ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor.

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.





YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.