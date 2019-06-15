YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak günün en merak edilen konularından oldu. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında, halihazırda Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adı verilen, iki aşamalı bir sınav siteminden oluşan üniversite giriş sınav sistemi değiştirilerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını almıştır. Üniversite giriş sınav sisteminin sadece ismi değil aynı zamanda sınavdaki oturum sayısı, sınav tarihleri, soru sayıları ve soruların branşlara göre dağılımları da değiştirilmiştir. Buna göre, sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılan oturumla gerçekleştirildi. Veliler ve öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.







YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.



YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.







BELGE YOKSA, SINAV YOK

Yarın ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavları uygulanacak. Saat 10.00’dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adayların sınava girebilmesi için ÖSYM’nin sistemi üzerinden alınan “Sınav Giriş Belgesi” ile nüfus cüzdanları veya süresi geçmemiş pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Söz konusu belgelerinde eksiklik olan adaylar sınava alınmayacak.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM YKS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.