Yine kıskanç koca dehşeti

Osmaniye’de dün sabah Karaçay Mahallesi’nde yaşayan Gökmen Orhan, kıskançlık krizine girdi, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Emel Orhan ile tartıştı. Av tüfeğini alan şahıs, genç kadını vurduktan sonra evden ayrıldı. Sesleri duyan komşuları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOKAKTAKİ ADAMI VURDU



3 km uzaklıktaki Baş Mahallesi’ne giden saldırgan, eşiyle arasında ilişki olduğunu düşündüğü Mehmet Ş.’yi park halindeki otomobilinin içinde gördü. Mehmet Ş.’ye kurşun yağdıran Orhan, polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralı adam Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Özel hastaneye kaldırılan Emel Orhan’dan ise acı haber geldi. Ameliyata alınan genç kadın, kurtarılamadı.