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  3. İşte virüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39 | Son Güncelleme:

İşte virüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

DHA

İstanbul Avcılar'da sokak müzisyenlerinin çaldığı bir şarkı çevredeki gençlerin ilgisini çekince koronavirüse karşı yapılan tüm maske ve sosyal mesafe uyarıları hiçe sayılarak halay çekilmeye başlandı.

Dün akşam saatlerinde Belediye Havuz Meydanı yakınlarında gitarını getirerek mini konser veren ve bahşiş toplayan sokak müzisyeninin çaldığı parçalar kısa sürede ilgi çekince koronavirüse karşı yapılan tüm maske ve sosyal mesafe uyarıları hiçe sayılarak halay çekilmeye başlandı.

DHA'da yer alan habere göre halay çeken 14 gençten sadece ikisinin yüzünde maske bulunduğu dikkat çekti. 

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Çevredekiler, halay çekenlerin coşkusunu cep telefonu ile görüntülerken, 'Sosyal mesafe' kuralının çiğnenmesi ve salgın tehdidi yokmuşçasına hareket edilmesi yadırgandı.

İşte virüsün yayılma nedeni! Koronaya aldırmadan halay çektiler
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