İşte virüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

Dün akşam saatlerinde Belediye Havuz Meydanı yakınlarında gitarını getirerek mini konser veren ve bahşiş toplayan sokak müzisyeninin çaldığı parçalar kısa sürede ilgi çekince koronavirüse karşı yapılan tüm maske ve sosyal mesafe uyarıları hiçe sayılarak halay çekilmeye başlandı.

DHA'da yer alan habere göre halay çeken 14 gençten sadece ikisinin yüzünde maske bulunduğu dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR

Çevredekiler, halay çekenlerin coşkusunu cep telefonu ile görüntülerken, 'Sosyal mesafe' kuralının çiğnenmesi ve salgın tehdidi yokmuşçasına hareket edilmesi yadırgandı.

