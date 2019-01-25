Ayşen Gruda’nın vefat haberinin ardından eski eşi Yılmaz Gruda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, “Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşında?” sorularının yanıtını araştırıyorlar. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Eski eşi Yılmaz Gruda’da uğurlayan isimler arasında yer alıyor. Yılmaz Gruda (d. 14 Temmuz 1930, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmendir. Birçok filmde ve dizide rol almıştır.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Yılmaz Gruda (d. 14 Temmuz 1930, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen.

Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Domates güzeli lakabıyla tanındı. Babası tren makinisti olan Ayşen Gruda, Üç kız kardeşten ortancasıdır. Ablası Ayten oyunculuğu seçti, Avni Dilligil’in tiyatro ekibinde yer aldı. Ayşen, Avukat olmak istiyordu, ancak babası ölünce Lise 2 öğrencisiyken geçim sıkıntısı yaşamamak için oyunculuğa başladı. Gruda’nın tiyatroya adımını atması Tevfik Bilge’nin turne tiyatro ekibinde yer almasıyla profesyonel olarak başladı. Turnelerden birinde Ankara Meydan Sahnesinde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Elvan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinde bir süre tiyatroya ara verdi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Kızlığında soyadı Erman olan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da bu soyadla tanındığı için soyadını değiştirmedi. 16 sene tiyatroda oynayıp çok fazla tanınmamış olmasına rağmen 1977 yılında bir gece yaşadığı olayla bir anda ünlü oldu. Televizyonda bir eğlence programında oynanan skeçte Domates Güzeli Nahide Şerbet tiplemesi ile bir anda halkın gönlüne girdi.

Yakın dostu Adile Naşit’in kendisini yönetmen Ertem Eğilmez’le tanıştırmasıyla bir anda sinema dünyasına girmiş oldu. Ertem Eğilmez kendisine önce Hababam Sınıfı filminde küçük bir rol verdi. Daha sonra birçok filmde rol almaya başladı. Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol aldı. Çok sayıda sinema filmi, TV dizisi ve tiyatroda izleyicinin karşısına çıktı.

Rol aldığı sinema filmleri:

Seni Seviyorum Adamım (2014), Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye, Kağıt (2010)

Gece Gündüz (2008) – Hayriye, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana, İlk Aşk (2006) – Hatice, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi, Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) – Sultan, Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım, Şenlik Var (1994), Rumuz Sev Beni (1993), Aile Pansiyonu (1987), Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar, Ağa Bacı (1986), Aşık Oldum (1985) – İnci, Uyanıklar Dünyası (1985), Namuslu (1985), Fakir Milyoner (1985), Şendul Şaban (1985) – Ayşen, Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim, Şekerpare (1983) – Peyker, Çiçek Abbas (1982), Doktor Civanım (1982), Dolap Beygiri (1982) – Hacer, Görgüsüzler (1982), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat, Davaro (1981), Gırgıriye (1981), Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim, Renkli Dünya (1980), Doktor (1979), Şark Bülbülü (1979), Avanak Apti (1978), Neşeli Günler (1978) – Nilgün, Çöpçüler Kralı (1977), Gülen Gözler (1977) – Fikret, Hababam Sınıfı Tatilde (1977), İbo İle Gülşah (1977), Şaban Oğlu Şaban (1977), Sarmaşdolaş (1977), Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel, Aile Şerefi (1976) – Ayşe, Güngörmüşler (1976), Süt Kardeşler (1976) – Emine, Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu, Bizim Aile (1975), Delisin (1975) – Şaziment, Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye, Bir Araya Gelemeyiz (1975)- Necati'nin eşi, Hanzo (1975) – Feride, Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu.

Rol aldığı televizyon dizileri:

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu, Beş Kardeş, Ruhumun Aynası, Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu), Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013), Leyla ile Mecnun (dizi), Petekle 10 Numara, Medyatik, Karışık Aile, Zoraki Başkan, Aile Reisi, Mert ile Gert, Gece Gündüz, İki Aile, Fessupanallah, Fırtına, Sen misin Değil misin, Güz Yangını, Dayı, Ana Kuzusu, Kaygısızlar, Ana, Krem, Seyahatname, Evimiz Olacak mı?, Sultan Makamı.

Rol aldığı oyunlar:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu, Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen, Papaz Kaçtı-Philip King, Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy, Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil, Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz, Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner, Mum Söndü-Müsahipzade Celal, Ah Evlendim Vah Evlenemedim.

HAYATI

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı. Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu.Daha sonra boşandılar.

YER ALDIĞI TV VE SİNEMA FİLMLERİ

Sinema:

Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

Pek Yakında (2014) - Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

Kağıt (2010) - Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) - Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

İlk Aşk (2006) - Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) - Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) - İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) - Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

Şekerpare (1983) - Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

TV:

Mesut Yar İle Laf Çok (2018) - Konuk

Bizim Hikaye (2018)

İlişki Durumu: Evli

İlişki Durumu: Karışık

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu

Beş Kardeş

Ruhumun Aynası

Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu)

Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013)

Leyla ile Mecnun (dizi)

Petekle 10 Numara

Medyatik

Karışık Aile

Zoraki Başkan

Aile Reisi

Mert ile Gert

Tiyatro:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil