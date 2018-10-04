Yıldırım Öcek kimdir, öldü mü son dakika! Yıldırım Öcek dizileri neler Avrupa Yakası'nda oynamıştı!

Yıldırım Öcek kimdir son dakika öldü mü sorusu araştırılıyor. Yıldırım Öcek kaç yaşındaydı, dizileri neler? Usta oyuncu Yıldırım Öcek’in hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzmüştü. 'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 66 yaşındaki Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı 4 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı... Durumunun ağır olduğu belirtilen Öcek, bugün yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Öcek'in meslektaşı tiyatrocu İrfan Kangı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize. Ruhu şad mekanı cennet olsun. " Usta oyuncu Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Televizyon dünyasına ilk defa ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile giriş yaptı. Profesyonel anlamda Nejat Uygur Tiyatrosu'nda ilk oyununu gerçekleştirdi.

YILDIRIM ÖCEK ÖLDÜ MÜ?

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

66 yaşındaki Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı 4 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı...

Durumunun ağır olduğu belirtilen Öcek, bugün yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Acı haberi, Öcek'in meslektaşı tiyatrocu İrfan Kangı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize. Ruhu şad mekanı cennet olsun. "

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Usta oyuncu Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Televizyon dünyasına ilk defa ilk Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile giriş yaptı. Profesyonel anlamda Nejat Uygur Tiyatrosu'nda ilk oyununu gerçekleştirdi. Oyunculuk alanında eğitimi Nejat Uygur’dan alan Yıldırım Öcek, pek çok sayıda dizi ve film projesinde yer aldı. Avrupa Yakasın isimli projede dergi patronu Saadettin Yerebakan rolünü canlandıran ve Zengin Kız Fakir Oğlan projesinde de rol üstlenen Yıldırım Öcek, geniş yelpazede seyirci tarafından takdir edilen ve beğenilen bir isim haline geldi.