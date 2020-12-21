Yılbaşında piyasaya süreceklerdi... Ünlü içki markalarının sahtesini üretmişler

Damıtılıp plastik bidon ve şişelerde bekletilen içkileri ünlü markalara ait şişelere dolduran zanlılar suçüstü yakalandı. Şehirdeki iki ayrı kaçak içki imalathanesine daha baskın yapıldı.



Toplam 180 litre etil alkol, 155 litre sahte rakı, 206 şişe farklı markalarda kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.