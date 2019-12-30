1 Ocak'ta okullar tatil mi? Yılbaşında okullar tatil oluyor mu?

Yılbaşında okullar tatil oluyor mu? sorusu internette yoğun olarak aranıyor. Her sene olduğu gibi bu sene sonunda da en çok araştırılan konulardan brisi yılbaşı tatili. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimi yılbaşı tatilinin hangi güne geldiğini merak ediyor. 2020 senesinde öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülüyor. Yılbaşında okullar tatil oluyor mu? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

YILBAŞINDA (1 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

Her sene olduğu günü bu senede 1 Ocak yılbaşı tatili olacak ve tüm kamu ve özel kuruluşlar tatil yapacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ 5 GÜN OLACAK MI?

Resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte özellikle tatil için plan yapan çalışanlar ve öğrenciler 01 Ocak yılbaşı tatilinin 5 (dört) gün olup olmayacağını merak ediyor.

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın 2020 yılbaşı tatilinin 5 gün olması öngörülmüyor. Yani 28 Aralık cumartesi, 29 Aralık pazar, 30 Aralık pazartesi, 31 Aralık salı ve 01 Ocak çarşamba günü için tatil planı yapanlar izin kullanmak zorunda olacak.