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15 Ekim 2020 Perşembe 18:14 | Son Güncelleme:

Yılan korkusu bunu da yaptırdı... Toprak damlı evini yıktı

Yılan korkusu bunu da yaptırdı... Toprak damlı evini yıktı
AA

Ağrı'da yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı.

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, il merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, bir süre önce yılanların dolaşıp yuva yaptığı gerekçesiyle tek katlı toprak damlı evlerini boşalttı.

Mustafa Koçak'ın ağabeyinin evine yerleşen ve daha sonra toprak evin üstünü açarak yıkan Koçak ailesi, ardından durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri inceleme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilaçlama yaptı.

Mustafa Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanlar sebebiyle korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Yetkililere bilgi verdiklerini belirten Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim evlere yılan girmiş, yılanlarla mücadele ediyoruz. 25 yıllık evimizi yılanlar bastığı için yıktık. Evin üstünü açıp duvarları yıktık. Yılanların girdikleri delikler de halen belli oluyor."
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