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  • Yeteneğiyle herkese örnek oldu: Çenesiyle oynadığı bilardoda ustalara taş çıkarıyor
23 Ekim 2020 Cuma 17:56 | Son Güncelleme:

Yeteneğiyle herkese örnek oldu: Çenesiyle oynadığı bilardoda ustalara taş çıkarıyor

İHA

Pakistan'da doğuştan kolları olmayan Muhammad Ikram, bilardodaki yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor. Çenesini kolları yerine kullanarak bilardo oynayan Ikram, çenesiyle sert bir şekilde vurduğu topları ceplere sokmayı başarıyor.

Pakistan'da doğuştan kolları olmayan 32 yaşındaki Muhammad Ikram, bilardoda sergilediği performansla görenleri kendine hayran bırakıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Samundri'de doğuştan kolları olmayan Muhammad Ikram, bilardodaki yeteneğiyle herkese örnek oldu.

Ikram, çenesini kolları yerine kullanarak herkesi mağlup ediyor. Sırası geldiğinde bilardo masasına çıkarak hamlesini değerlendiren 32 yaşındaki Ikram, sert bir şekilde çenesiyle vurduğu topu cebe sokarak tüm sayıları topluyor.

Bilardo sevgisini yıllar önce oyuncuları izleyerek kazanan Ikram, pratik yaparak yıllar içinde oyun salonlarında yarışacak seviyeye geldi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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