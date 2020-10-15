Yeşil pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil pasaport ücreti 2020 ne kadar?

Yurt dışına çıkmadan önce pasaport ve vize işlemleri önemli konular arasında yer alır. Yeşil pasaport çıkaracak olan kişiler, bordo pasaporta göre fazladan iki işlem daha yapmak zorundadırlar. En fazla 5 yıllık süre verilen yeşil pasaport ücretleri ve daha fazlası haberimizde.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport diğer adıyla hususi pasaport, belirli şartları sağlayan kamu görevlilerine ve ailelerine verilebilen pasaport türüdür. Yeşil (hususi) pasaportun dolaşım gücü bir hayli yüksektir ve en avantajlı pasaport türlerindendir.

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport almak için gerekli evraklar tamamlandıktan ve ödemeleri yaptıktan sonra İl Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekmektedir. Randevu için epasaport.gov.tr internet adresine giriş yaparak bilgilerinizi doldurup size uygun olan tarihi ve saati seçerek randevunuzu kaydedebilirsiniz. Randevu gününüz geldiğinde randevu saatinizden en az 15 dakika öncesinden Nüfus Müdürlüğü’nde bulunarak ve evraklarınızı eksiksiz bir şekilde yanınızda bulundurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonra, onaylanması halinde başvuru esnasında verilen adrese 10 iş günü içerisinde teslimatı yapılmaktadır. Yeşil pasaportun geçerlilik süresi en az 6 ay en fazla 5 yıldır. Bu süre İç İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Süresi dolan yeşil pasaportların yenileme işlemleri için yeniden pasaport başvurusu yapılmalıdır, eskiden olduğu gibi süre uzatma işlemi yapılmamaktadır.

YEŞİL PASAPORT ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Harç bedeli bordo pasaportlara uygulanır. Yeşil pasaport için harç ödemesi yapılmamaktadır. Yeşil pasaportluların tek ödemesi gereken defter bedeli olan 160 TL’dir. Parayı yatırırken gişe görevlisine “Pasaport defter bedeli yatırmak istiyorum” demeniz yeterlidir. İşlem için nüfus kağıdınızın mutlaka yanınızda olması gerekir çünkü dekont TC numaranıza kesilir. Bu dekontu başvuru dosyanıza eklemeniz gerekir.