Yeşil pasaport nedir, başvuru nasıl yapılır? Yeşil pasaport şartları nedir?

"Yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır?" sorusu merak ediliyor. Yeşil pasaport nedir, şartları nelerdir? AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıklamasında avukatlara yeşil pasaport verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI NEDİR?

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca "Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir" diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır.

Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.

YEŞİL PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişiler gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurabiliyorlar. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.