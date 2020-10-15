Günde kaç bardak yeşil çay içilir? Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay doğru ve düzenli olarak tüketildiğinde vücudumuz birçok faydası bulunmaktadır. Yağ yakıcı ve kolesterolü düşüren içeriği sayesinde diyet içeceklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sayısız faydası bulunan yeşil çayın, uzmanlar tarafından sınırlı sayıda tüketilmesi gerektiği sık sık vurgulanmaktadır.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücudumuzda inanılmaz etkileri olan yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerir. Yaz kış tüketilen yeşil çayın bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Metabolizmayı hızlandırır. Kan dolaşımını hareketlendirir. Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir. Kanser önleyicidir. (Meme, mesane, yumurtalık, kolorektal (bağırsak), yemek borusu (boğaz),akciğer, prostat, cilt, mide) Yaşlanma karşıtıdır. Kalp sağlığını korur. Stresle mücadele ederek sakinleştirir. Gaz giderici ve ateş düşürücüdür. Hafızayı güçlendirir. Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz. Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır. Diş çekiminden sonra kanamayı veya ağrıyı durdurmak için kompres yapılır.

GÜNDE KAÇ BARDAK YEŞİL ÇAY İÇMELİ?

Yeşil çayın saymakla bitmeyen olumlu etkilerinden faydalanabilmek için günde 2-3 fincan tüketilmesinde fayda vardır. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle yeşil çay, bilinen ve kalitesinden emin olunan markaların ürünlerinden seçilmelidir. Açıkta satılan ve uzun süredir beklemiş olan yeşil çaylar yabancı madde karışımı, nem artışı ve aflatoksin oluşumu açısından riskli olabileceğinden vücutta faydadan çok zarara neden olabilir. Yine aynı şekilde düşük kalitedeki yeşil çaylar aşırı düzeyde florür içerebilmektedir.

Düzenli olarak aşırı florür barındıran bu çayların tüketilmesi de yine vücutta çeşitli olumsuz etkilerin gözlenmeye başlamasına neden olabilir. Bilinen markalardan satın alınan yeşil çay, doğru demlenme süresine dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Gereğinden fazla kaynatılmış yeşil çayda yukarıda belirtilen biyoaktif bileşenler zarar görebildiğinden istenen olumlu etkiler elde edilemeyebilir. Bu nedenle kaynamaya yakın su içerisinde 5 dakika kadar demlendirilmiş çay, içime hazır hale gelmesi için yeterlidir. Bilinen markalardan temin edilen poşet yeşil çaylar da tercih edilebilir. Sade olarak veya içerisine tercihe göre limon, fesleğen, nane gibi farklı baharatlar da eklenerek tüketilebilir.