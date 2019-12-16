Yerli Malı Haftası şiirleri haberimizde! Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve şiirlerine yoğun ilgi!

Yerli Malı Haftası 2019 yılında da büyük bir heyecanla karşılandı. Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve şiirleri nedir? Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir heyecanla karşılanıyor. Öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler vererek, öğrencilerin bilinçlenmesini sağlıyorlar. 12 Aralık’ta başlayan ve 18 Aralık’a kadar devam eden Yerli Malı Haftası ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

TUTUMLU ÇOCUK

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

HAKKI SUNAT

YERLİ MALI HAFTASI

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

İSMAİL HAKKI TALAS

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı…

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

HAKKI SUNAT

BİZİM YERLİ MALIMIZ

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

YERLİ MALI

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina

Sağlık veririm sana

Pek sevimli meyveyim

Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım

Meyvelerin hasıyım

Al sarı yanağım var

Beni yersen kan yapar

Ankaradır memleketim

Koyu sarıdır rengim

Isırınca bal akar

Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal

Yemezsende seyrine dal

Kokum bile başka benim

Şerbet dolu hep bedenim

İzmir’in üzümleri

Sevilmezmi arkadaş

İnsanlara pek yarar

Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım

Mercan gibi saçılırım

Hastaya nar sorulmaz

Şurubuna doyulmaz