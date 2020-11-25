Yerli aşının uygulanması hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Ak Parti TBMM Grup Toplantısında yerli aşısı ile ilgili müjdeli haberi verdi. Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan salgın sonrası aşı çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çalışmada Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşının tarihi belli oldu.

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Yerli aşı ne zaman kullanılacağı hakkında son dakika açıklaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz." dedi.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığın desteğiyle 2015'ten beri yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini duyrdu. Açıklamasında "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." ifadesini kullanan Koca, Bakanlığın onaylayıp desteklediği projenin ilk ürünlerini verdiğini bildirdi. Koca, şunları belirtti:

"Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı."

Yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atıldığının altını çizen Koca, "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.