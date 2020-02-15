Yer: Adana... 50 saattir devam ediyor: Söndürülemiyor!

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yaklaşık 50 saattir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları çerçevesinde, üç gün önce trafiğe kapatılan Karataş yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

(AA)