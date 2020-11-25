  • $7,9802
  • 9,4904
  • 464.463
  • 1330.29
  • Haberler
  • Yaşam
  • Yeni Zelanda'da ürperten görüntü: Çok sayıda yunus ve balina karaya vurdu
25 Kasım 2020 Çarşamba 15:49 | Son Güncelleme:

Yeni Zelanda'da ürperten görüntü: Çok sayıda yunus ve balina karaya vurdu

Yeni Zelanda'da ürperten görüntü: Çok sayıda yunus ve balina karaya vurdu
AA

Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla pilot balina ve yunusun karaya vurduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DoC), ülkenin 800 kilometre doğusunda yer alan Chatnam Adaları'nda 125 pilot balina ve 6 yunusun sığ sularda mahsur kaldığını açıkladı.

AA'nın Guardian gazetesinden aktardığı habere göre, balinalardan 97'sinin ve 3 yunusun topluca karaya vurdukları sırada öldüğü, 28 pilot balina ve 3 yunusun da uyutulmak zorunda kalındığı belirtildi.

Yetkililer, adanın uzak olmasının ve elektrik kesintisinin hayvanları kurtarma çalışmalarının gecikmesine yol açtığını dile getirdi.

DoC'a göre, Chatham Adaları'nda toplu karaya vurmalara sık rastlanırken, 1918'de adada bir defada yaklaşık 1000 deniz hayvanı sığ sularda mahsur kaldı.

Yetkililer, balinaların toplu karaya vurmasının sebeplerinin, hava koşulları, yönlerini kaybetme, hastalık, coğrafi özellikler, gelgit çekilmesi olabileceğini tahmin ediyor.

Her yıl ortalama 300'den fazla yunus ve balina Yeni Zelanda sahillerinde karaya vuruyor.

<p>Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma

'Yazıcıoğlu, FETÖ suikastıyla öldürüldü'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.