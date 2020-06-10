Yeni normalleşme planı nedir? Haziran-Temmuz normalleşme adımları nelerdir?

Normalleşme adımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayında AVM'lerin, kuaför ve mağazaların açılması, kısıtlaması bulunan vatandaşlara belli günlerde sokağa çıkma izni verilmesi uygulamaları ile başlayan normalleşme Haziran ve Temmuz ayında genişletiliyor. Yeni normalleşme planı Başkan Erdoğan tarafından dün açıklandı. İşte alınan yeni kararlar...

YENİ NORMALLEŞME PLANI NEDİR?

Normalleşme sürecine ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, şu maddeleri sıraladı:

• Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e çekildi.

• Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri, 1 Temmuz’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

• 65 yaş üstü vatandaşlar, haftanın her günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

• 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama (ailelerinin nezaretinde) tamamen kaldırıldı.

• Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları 1 Temmuz’dan itibaren kurallara uygun bir şekilde hizmet verebilecek.

• Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanlarının yanı sıra 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olacak.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."