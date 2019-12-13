Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? 2019 Yeni kimlik kartı için neler gerekli?

Yeni kimlik randevusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kimlik randevusu için neler gerekli? Randevu almak için “https://randevu.nvi.gov.tr/” adresine giriş yapabilirsiniz. Randevu almak için “https://randevu.nvi.gov.tr/” adresine giriş yapabilirsiniz. Yılbaşı itibari ile işlemlerin sona ereceği iddiaları üzerine Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...

YENİ KİMLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.



T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik randevusu almak için “https://randevu.nvi.gov.tr/” adresine girebilirsiniz. Bu sistemde bulunan, “T.C. kimlik kartı randevu al” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Aynı zamanda bu sistem üzerinden sürücü belgesi, pasaport ve adres kayıt için de randevu alabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; randevu tarihinden en az yarım saat önce randevunuzu iptal etmeniz gerekmektedir. 2 (iki) defa iptal işlemi yapılmadan randevulara gidilmediği takdirde; aynı veya farklı bir belge tipi için 1 ay boyunca yeni bir randevu alınamayacaktır. Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK), pasaport ve sürücü belgesi başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine,

https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir (öğrenmek için tıklayınız). Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

YENİ KİMLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

– Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler diğer kimlikleri de yanında götürebilir. (Sürücü Belgesi, Pasaport, TSK Kimlik Kartı, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukatlık – Kimlik Kartı, Öğretmen Kimliği, Hakim Savcı Kimliği, Sarı Basın Kartı)

– Bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

– 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.

Evlilik Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Evlenen çiftlerin kimlik belgelerini yenilemeleri için öncelikle Belediyenin Nikah Dairesinin evlilik işlemlerine dairesinin evlilik işlemlerinize dair belgeleri Nüfus Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Gereken diğer evraklar;

– Eski kimlik belgeleriniz,

– Evlilik cüzdanınız,

– Biyometrik fotoğraf,

– 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

BOŞANMA NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞTİRMEDE İSTENEN BELGELER

Kesinleşme şerhi yayınlandıktan sonra (avukatınız bu hususu bilir) Mahkeme’nin söz konusu kararı Nüfus Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Ardından sizler aşağıda ki belgeler ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne başvurunuzu yapınız:

– Eski kimlik belgeniz,

– Boşanmanın kesinleşme kararı (Bu çok önemlidir. – Kesinleşme kararı olmadan boşanmış sayılmazsınız)

– Biyometrik fotoğraf

– 22,5 TL ödeme makbuzu

YENİ DOĞAN BEBEKLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur.

Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilmektedir.

Evrak olarak ise; başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi.

Kayıp, Çalıntı Ve Yıpranma Nedeniyle Kimlik Çıkarma Belgeleri

Nüfus Cüzdanlarını kaybeden ve çaldıran kişilerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret ile yeni tip T.C. Kimlik Kartını kaybedenlerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret birbirinden farklıdır.

NÜFUS CÜZDANINIZI KAYBETMENİZ/ ÇALDIRMANIZ/ YIPRANMASI DURUMUNDA:

– Resmi geçerliliği olan herhangi bir kimlik belgesi

– 22,5 TL kimlik çıkarma işlemi

– Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Yeni T.C. Kimlik Kartını Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– 45 TL ödeme makbuzu (Yıpranma durumunda 22,5 TL)

Biyometrik Fotoğraf (Sistemdeki fotonuz son 6 aya ait ise gerek duyulmamaktadır)

– Kimlik Belgesi: Kimliğinizi kaybettiğiniz için kimlik belgeniz zaten yoktur. Başvurunuzda daha önceki biyometrik verileriniz kontrol edilerek alınacaktır. Başvuruya giderken ehliyet gibi diğer belgelerinizi yanınızda götürmenizde fayda var.