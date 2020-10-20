Yeni dünya meyvesinin faydaları nelerdir? Yeni dünya nedir, nerede yetişir?

Yeni dünya, gülgiller familyasına ait ağaçta yetişmektedir ve bu ağacın boyu yaklaşık 10 metreyi bulmaktadır. Bahar ve yaz aylarında oluşan yeni dünya meyvesi, malta eriği olarak da biliniyor. Antioksidan açısından zengin olan yeni dünya meyvesinin faydaları...

YENİ DÜNYA MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yeni dünya provitamin A, B, magnezyum, potasyum ve manganez dahil olmak üzere bir dizi besin sağlar. Kalp sağlığını arttıran ve kalp hastalıklarına karşı koruyabşlen magnezyum, potasyum, karotenoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengindir. Lifli yapısı ile sindirim sitemine olumlu etkiler sağlar ve kabızlığa iyi gelir. Kan dolaşımını düzene sokar. Düşük tehlikesini önlemeye yardımcı olur. Çekirdeği idrar söktürür, mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Düşük kaloriye sahip olması ve tok tutucu özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Antioksidan içeriği ile cildi tazeler ve hücrelerin onarılmasını sağlar. Mide hastalıklarını hafifletir. Antikanser olarak bilinir ancak bununla ilgili daha fazla araştırmaya gerek vardır. Kan şekeri ve insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olur.

YENİ DÜNYA NEDİR, NEREDE YETİŞİR?

Yeni dünya ağacı meyvesindeki çekirdeklerle üretilir. Çekirdekler toprağa ekildiğinde çok çabuk çimlenir ve gelişir. Meyve vermesi biraz zaman alır, en uygun yetiştirme yöntemi aşılanma yolu ile üretilmesidir.

Anayurdunun Çin olduğu sanılan maltaeriği önceler, Japonya'da yetiştirilmeye başlanmış, daha sonraları buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün, özellikle astropik bölgelerde büyük miktarlarda üretilen maltaeriği Türkiye'de de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir.