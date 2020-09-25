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  • Yeni bir ekmek kapısı oldu: 1 liraya HES satıyorlar
25 Eylül 2020 Cuma 13:31 | Son Güncelleme:

Yeni bir ekmek kapısı oldu: 1 liraya HES satıyorlar

Yeni bir ekmek kapısı oldu: 1 liraya HES satıyorlar
DHA

Kamu kurum ve kuruluşlarına 15 Eylül itibarıyla HES kodu ile girilmesinin zorunlu olması sonrası esnaflar, kod alamayanlara 1 lira karşılığında yardım etmeye başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı esnaflar Kamu kurum ve kuruluşlarına 15 Eylül itibarıyla HES kodu ile girilmesinin zorunlu olması sonrası, kod alamayanlara 1 lira karşılığında yardım etmeye başladı. Esnaf, günde 50-60 kişiye 1 lira karşılığı HES kodu aldıklarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı.

'GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ'

Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan şunları ifade etti:

"Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz"
<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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