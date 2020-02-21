Yeni bilgilere ulaşıldı... Kadir Şeker'den önce bir kadın müdahale etmiş!

Konya Selçuk’ta 5 Şubat akşamı Kadir Şeker’in bir parkta sevgilsinden şiddet gören Ayşe D.’yi kurtarmak isterken katil olduğu olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Habertürk’e göre Ayşe D. ifadesinde, “Özgür’le kavga ettik, bana vurdu. Parka gidip ağladım. Sonra “Üşüdüm, gel beni al” diye mesaj attım. Ağladığımı gören bir bayan yanıma gelip, “Yardım edebileceğim bir şey var mı?” diye sordu. O sırada Özgür geldi, “Sana ne lan” diyerek bağırdı. Kadın bir şey demeden ayrıldı” şeklinde konuştu. Ayşe D. daha sonra Özgür Duran’ın kamelyaya vurarak bağırdığını, kendisinin de sesli ağladığını, bu sırada Kadir’in elinde bıçakla geldiğini öne sürdü. Ancak Kadir ifadesinde ‘bıçak’ iddiasını şu sözlerle yalanladı:

KENDİ KANIM ZANNETTİM

“Yanlarını gidip ‘Ayıp değil mi?’ dedim. Adam küfür etti, saldırdı. Gitmek istedim. İyice hırçınlaştı. Önce sağ gözüme vurdu. Kaçtıkça boğazıma sarıldı. Ciğerim acıdı, nefes alamadım. Sağ elimde pantolumundaki bıçağı aldım. Geri kaçarken botum takıldı, sırt üstü düştüm. Adam da yanıma düşünce elim acıdı. Elim kesilmişti. Ayağa kalıp eve gittim, arkama bakmadım. Bıçaktaki kanın elimden bulaştığını sandım. Yatmaya hazırlanırken polis geldi. Adamın öldüğünü o zaman öğrendim.”

Kadir’in kullandığı bıçak ‘sustalı’ olarak tabir ediliyor.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN TAŞIYORDUM

Kadir, neden bıçak taşıdığını şöyle anlattı: “Dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra tanımadığım şahıslar bir genci falçatayla kovaladı. Kendimi korumak için yanıma bıçak alıyordum.”

KAVGANIN NEDENİ PAHALI HEDİYE

Çiftin tartışmasının Duran’ın Sevgililer Günü için aldığı 2200 TL’lik telefon nedeniyle başladığı öğrenildi. Amca Bülent Duran, “Özgür’le gittik, nakit parayla telefon aldı. Sonra Eskişehir’e otobüs bileti aldı. Eve gittiğimizde Ayşe’ye sadece bileti söyledim. Özgür de telefonu açıklamak zorunda kaldı. Ayşe ‘Neden böyle pahalı hediyeler alıyorsun, paramız azaldı’ dedi. Tartışarak salona yanıma geldiler” diye konuştu.