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  • Yeni ay ne zaman, saat kaçta? Terazi burcunda yeni ay görülecek!
16 Ekim 2020 Cuma 17:20 | Son Güncelleme:

Yeni ay ne zaman, saat kaçta? Terazi burcunda yeni ay görülecek!

Yeni ay ne zaman, saat kaçta" Terazi burcunda yeni ay görülecek!

Astroloji tutkunlarının merakla takip ettiği yeni ay terazi burcunda olacak. Ayın ilk evrelerinden biri olan yeni ay, bugün gerçekleşecek. Astrologlar, iyi bir gelecek destekçisi olan şansa vurgu yapacağına işaret ettiğini söylüyor. Yeni ay ne zaman, saat kaçta?

Gökyüzünde gerçekleşen olaylar sık sık ilgi çekici konulardan birisi olmuştur. Bugün Terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek. Son yeni ay 17 Eylül tarihinde Başak burucunda görülmüştü. Ayın ilk evrelerinden birisi olan yeni ne zaman, saat kaçta?

YENİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni ay bugün saat 22.30’da Terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek. Astrologlar, yeni ay enerjisinin yeni başlangıçlara işaret ettiğini vurguluyor.

 Diğer yeni ay ise 15 Kasım 2020 tarihinde meydana gelecek.

YENİ AY NEDİR?

Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilki. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir.  

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