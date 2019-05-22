Yeni askerlik sistemi son dakika silahaltındakileri kapsıyor mu? Askerler terhis olacak mı?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasının ardından, “Silahaltındaki askerler terhis olacak mı?” sorusu araştırılmaya başlandı. Yeni askerlik sistemi son dakika silah altındakileri kapsıyor mu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi. Bakan Akar açıklamasında silahaltında bulunan askerler ile ilgili bir soru sorulması üzerine detaylara yer verdi.

SİLAHALTINDAKİLER TERHİS OLACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Sistemin kanunlaşmasıyla beraber silahaltındaki askerlerin terhis olup olmayacağı sorulan Bakan Akar, "Olabilir" yanıtını verdi. Akar, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceği sorusunu da "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MEVCUT SİSTEMDE YEDEK SUBAY OLAMIYORLARDI

Mevcut sisteme göre meslek yüksek okulu mezunlarının yedek subay olamadığını ve kısa dönem askerlikten yararlanamadığını hatırlatan Akar, "Sırf bunlardan yararlanabilmek için kendi mesleğini bırakıyor, üniversiteye gidiyor, oradan dört yıllık diploma almaya çalışıyorlar. Bu da ilave güç kaybına neden oluyor" dedi.

Mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin gencin 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geldiğini dile getiren Bakan Akar, "Bizim normal olarak askere alabileceğimiz sayı ise 400 - 420 bin arasında. Burada kalan yaklaşık 280 bin gencimizin durumu ne olacak? Burada birikim oluyor" diye sordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 30 BİN TL

Bedelli askerlikle ilgili yapılan projeksiyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Akar, "Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakımından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı" diye konuştu.