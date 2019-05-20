Askerlik süresi düştü mü? Yeni askerlik sistemi son dakika ne zaman yürürlüğe girecek?

“Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?” sorusu araştırılıyor. Askerlik süresi düştü mü? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik sistemi açıklamaları yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı ve son aşamaya getirilen yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. Yeni sistem ile zorunlu askerlik 6 ay olarak belirlenecek. Zorunlu askerliğin ardından isteyenler, 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı ise memur maaş katsayısı esasına göre belirlenecek. Yeni askerlik sisteminin detaylarına ve son dakika açıklamalarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Star'dan Şerife Güzel'in haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı ve son aşamaya getirilen yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Bakanlık yetkilileri, yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olması durumunda, henüz devam eden bedelli askerlik uygulamasından faydalanarak askerliğini yapanlar ile yeni sisteme göre askerlik yapmak isteyenler arasında bir ‘bedel farkı’nın oluşabileceğine işaret ediyorlar. Bu durumun uygulamada sorun yaratmaması için yeni sistemin hayata geçirilme tarihinin, mevcut bedelli askerlik uygulamasından yararlananların askerliğini tümüyle tamamlamasına göre belirlenebileceğini ifade ediyorlar.

Meclis’in Ramazan Bayramı’na kadar sürecek mesaisi içinde de görüşülmesi planlanan düzenlemenin en kritik maddesini ise ‘yürürlük tarihi’ oluşturuyor. Uygulamanın 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi yönünde planlama yapılırken, bu tarihin netleştirilmesinde, devam eden ‘bedelli askerlik uygulaması’nın dikkate alındığı ve bedelli uygulamasından yararlananların tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. 1111 sayılı ‘Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor. Yeni sistemle bedelli askerlik de artık kalıcı olacak.

EŞ ZAMANLI DÜZENLEME

Milli Savunma Bakanlığı, son çalışmalarını yaptığı yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemeyi TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Yoğun bir mesaiyle yürütülen çalışmalarda yasal düzenlemenin bel kemiğini oluşturan yeni sistemin detaylarını içeren teklifin 60 madde olması bekleniyor. Ancak sistem değişikliğine bağlı olarak diğer yasalarda yapılması gereken düzenlemelerin de birlikte ele alınması gerektiğinden, bu değişikliklerin de eş zamanlı görüşülmek üzere TBMM’ye sunulması planlanıyor. Askerlik sistemine bağlı olarak gerek kadro, gerek ödemeler, gerekse yeni yapılanmanın diğer kanunlardaki uzantılarını içerecek düzenlemelerin de 40 madde olacağı belirtiliyor. Bakanlık, tüm bu kanuni değişikliklerin birbirine paralel olarak görüşülerek yasalaşması gerektiği üzerinde duruyor. Kanunların zamanlama olarak birbirinden ayrılması durumunda yeni sisteme geçilmesine yönelik ana düzenlemenin kabulünün pek bir anlam taşımayacağı vurgulanıyor.

‘BEDEL’ FARKINA İNCE AYAR

Bakanlık yetkilileri, yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020 olması durumunda, henüz devam eden bedelli askerlik uygulamasından faydalanarak askerliğini yapanlar ile yeni sisteme göre askerlik yapmak isteyenler arasında bir ‘bedel farkı’nın oluşabileceğine işaret ediyorlar. Bu durumun uygulamada sorun yaratmaması için yeni sistemin hayata geçirilme tarihinin, mevcut bedelli askerlik uygulamasından yararlananların askerliğini tümüyle tamamlamasına göre belirlenebileceğini ifade ediyorlar.

YENİ SİSTEM NELER GETİRECEK?

Yeni sistem ile zorunlu askerlik 6 ay olacak. Zorunlu askerliğin ardından isteyenler, 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı ise memur maaş katsayısı esasına göre belirlenecek. Ücretin iki katına kadar artırılmasına ya da yarısına kadar azaltılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Ayrıca bedelli ücretinin 30 bin TL civarında olması bekleniyor. Bedelli askerlik yapanlar bir ay temel eğitim alacaklar. Bedelli için her yıl 145 bin kişilik kontenjan olacak. Başvuru sayısının çok olması durumunda kura çekilerek bedelli adayları belirlenecek. Üniversite mezunlarıyla ilgili ‘yedek subay’lık uygulaması devam edecek. Yüksekokullardan mezun olanlar için de ‘yedek astsubay’lık getirilecek.

BAKAN AKAR’DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

24 Nisan’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, “Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı.” dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

8 Mart tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek." dedi.

Konu üzerinde üzerinde çok çalıştıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yaptıklarını ve olabildiğince modern verileri kullandıklarını dile getiren Akar, "Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık." diye konuştu.

Bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşerek kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdiklerini aktaran Akar, "Her sene bazı hallerde her ay gençlerimizin, anne babaların 'ne olacak, yarın ne çıkacak' endişesine kapılmadan gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Kuralları, ilkeleri, prensipleri belirledik"

Sistemin önemli hususlarını grafik üzerinde gösteren Akar, şunları kaydetti:

Akar, "Şimdi 'Sen mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var.' diyoruz ve yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek." dedi.

Lisans ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da iki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi.

Akar, bu kişilerin de istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebileceklerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde bütünlük içinde sürekli dönecek."

Sistemin ülkeye, millete, silahlı kuvvetlere hayırlı olmasını dileyen Akar, bu konuda ayrıca buradaki gençlere askerlik esnasında, sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacağını, bu çerçevede gençlerin bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayarak, ülkemizin ve milletimizin savunmasına, güvenliğine katkı sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerini vurguladı.

Hulusi Akar, "Bu arada da isteyenlere subay ve astsubay olma imkanı tanıyarak, bilerek ve isteyerek tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Buradaki anlatmaya çalıştığım hususların tamamını çok daha teferruatlı şekilde Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Gençlerimiz, vatandaşlarımız yararlanırlar. Sorular olursa onlara da tweetlerle cevap vermeye gayret edeceğiz." dedi.