Yeni askerlik sistemi son dakika nasıl olacak? Askerlik süresi düştü mü?

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak ediliyor. Askerlik sistemi Meclis’e ne zaman gelecek? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Meclis’in yeniden çalışmalara başlamasının ardından gündemde yer alması beklenilen konular arasında yeni askerlik sistemi de yer alıyor. Konu ile ilgili 24 Nisan’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, “Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız.” dedi. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. Sistem yasalaşmış olsaydı 2019 yılının ilk 6 ayı için bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olacaktı. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

BAKAN AKAR’DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

24 Nisan’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, “Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı.” dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM’de görüşülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni askerlik sistemi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Askerlik süresi düştü mü? 4 Nisan tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor' ifadelerini kullanmıştı.