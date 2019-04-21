Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM’de görüşülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullanmıştı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'özel gündem' ile toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk kez 23 Nisan özel oturumuna başkanlık edecek ve geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak.