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Yemek yerken başından vuruldu

Yemek yerken başından vuruldu

Bahçelievler'de bir büfe önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacaklarından vurulurken olay esnasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun yemek yiyen bir müşterinin başına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay Şirinevler Meydan'da bir büfe önünde 24:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; meydanda bulunan  bir büfe önünde 2 kişi  henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. 

YEMEK YİYEN  KİŞİ BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken 1 kişi, tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu. Olay esnasında sıkılan kurşunlardan biri büfenin karşısındaki pilavcıda yemek yiyen 1 kişinin  başına isabet etti. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği alanı güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme  polisi bölgede delil araştırması yaptı. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanlara el koydu. 

"ADAM YANIMIZDA VURULDU"

Olayı gören Aslan Katipoğlu, "Biz pilav yiyorduk. Bir tane Arap müşteri de geldi. Pilavını yiyecekti. Burada bir atışma oldu. Sonra bir silah patladı. Adam yanımızda başından vuruldu. Ambulansla gitti.  bir kişi daha vuruldu ama onları göremedik" dedi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

(DHA)


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