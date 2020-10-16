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  • Yekpare nedir, ne demek? Yekpare kelimesinin anlamı ne?
16 Ekim 2020 Cuma 15:12 | Son Güncelleme:

Yekpare nedir, ne demek? Yekpare kelimesinin anlamı ne?

Yekpare nedir, ne demek" Yekpare kelimesinin anlamı ne"

Yekpare kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Türkçe cümlelerde sıfat ve zarf olarak kullanılan Yekpare, Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Yekpare sözcüğü dilimizde bütünlük anlamı taşıyor.

Farsça kökenli bir kelime olan Yekpare, Türkçe'de sıfat ve zarf kelimelerinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında yekpare kelimesinin kullanım alanlarını yayınladı. Bu ifade, Farsça'da yek ve pare kelimelerinin bileşmesi ile oluşmuştur.

YEKPARA NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), yekpare kelimesini iki farklı anlamda açıklamıştır.

1. sıfat Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün:

"Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü."

2. zarf Tek parça olarak, bütün olarak:

"Tarih, yekpare görülecek, topyekûn sevilecek yahut da nefret edilecek bir şey değildir."

YEKPARELİK NEDİR?

Yekpare olma durumu olma durumu olarak açıklanır.

İstanbul’un latif kāmetinin devâmı olan Boğaz’ı da aynı coğrafyanın birliği ve yekpâreliği içinde seyretmek gerek." Sâmiha Ayverdi

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