'Yeğenlerim oğlumu dövüp 5'inci kattan attı'

Gaziantep’te önceki gün Mehmet Coşkun Kızıklı (20), 5. kattaki evinin balkonundan yarı çıplak şekilde park halindeki bir aracın üstüne düştü. Vücudunda kırıklar oluşan genç, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Kızıklı’nın halasının çocukları Ö.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Anne Hatice Çimen, “Kuzenleri gece saat 03.00’da eve gelip ‘Mehmet ablasını tehdit ediyormuş’ diyerek oğluma vurdular. Oğlum inkâr edince saat 05.00’a kadar oturup konuştuk. Sonra ‘Dışarıda konuşalım’ diyerek Mehmet’i götürdüler” dedi.

ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞLER



Anne Çimen, oğlunun daha önce de kuzenleri tarafından tehdit edildiğini, bunu Mehmet’in arkadaşının kendisine yeni anlattığını söyledi. Komşudan gelen telefonla oğlunun düştüğünü öğrenen anne, şöyle konuştu: “Başı dönüp

düştü sandım. Meğerse kuzenleri oğlumu soyup kabloyla dövmüşler. Sonra da balkondan aşağıya atmışlar. Cebindeki bin 500 lirayı da almışlar. Kızım da kardeşinin kendisini tehdit etmediğini söyledi, hepsi bir senaryoymuş.”