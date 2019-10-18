Yedi Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam arasında kimler var?
Türk Edebiyatı'nın güçlü isimlerinden biri olan yazar Nuri Pakdil 18 Ekim’de hayatını kaybetti. Yedi Güzel Adam kimdir? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cahit Zarifoğlu'nun kitabının adı olan 'Yedi Güzel Adam' Türk Edebiyatı'nın bir dönemine damga vurmuş, hepsi de Kahramanmaraş'tan çıkmış ünlü şair ve edebiyatçılar için kullanılan bir ifadedir. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Yedi Güzel Adamın kimler olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Yedi Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam arasında kimler var? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nuri Pakdil'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kamuoyunda 'Kudüs Şairi' olarak tanınan ve Kudüs hakkındaki eserleriyle bilinen şair yazar Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Cahit Zarifoğlu'nun kitabının adı olan 'Yedi Güzel Adam' Türk Edebiyatı'nın bir dönemine damga vurmuş, hepsi de Kahramanmaraş'tan çıkmış ünlü şair ve edebiyatçılar için kullanılan bir ifadedir.
YEDİ GÜZEL ADAM KİMDİR?
Sezai Karakoç
Nuri Pakdil
Akif İnan
Erdem Bayazıt
Alaaddin Özdenören
Rasim Özdenören
Cahit Zarifoğlu