Yedi Güzel Adamın kimler olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Yedi Güzel Adam kimdir? Yedi Güzel Adam arasında kimler var? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nuri Pakdil'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kamuoyunda 'Kudüs Şairi' olarak tanınan ve Kudüs hakkındaki eserleriyle bilinen şair yazar Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Cahit Zarifoğlu'nun kitabının adı olan 'Yedi Güzel Adam' Türk Edebiyatı'nın bir dönemine damga vurmuş, hepsi de Kahramanmaraş'tan çıkmış ünlü şair ve edebiyatçılar için kullanılan bir ifadedir.

YEDİ GÜZEL ADAM KİMDİR?

Sezai Karakoç

Nuri Pakdil

Akif İnan

Erdem Bayazıt

Alaaddin Özdenören

Rasim Özdenören

Cahit Zarifoğlu