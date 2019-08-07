Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, emniyet, jandarma ve sahil gu¨venlik birimlerince bu yılın 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı trafik, asayiş, kumar, göçmen kaçakçılığı ve narkotik alanlarında 19 uygulama gerçekleştirdi.

Bu uygulamalarda, 1 milyon 150 bin 124 arac¸ ve 51 bin 939 motosikletten denetlendi. Aranan 3 bin 484, hacizli 470, çalıntı 85 motosiklete el koyuldu, 38 bin 421 arac¸ ve motosiklet su¨ru¨cu¨ne is¸lem yapıldı. Ayrıca, 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracı kontrol edildi. Bu kapsamda 6 bin 115 okul servisine ve 2 bin 56 taksi su¨ru¨cu¨su¨ne is¸lem yapıldı.

Uygulamalarda, 6 bin 534 arac¸, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 37 aranan kişiden 5 bin 992'sine adli-idari is¸lem yapıldı, bin 424 kişi go¨zaltına alındı, 61'i c¸ocuk olmak u¨zere 267 kayıp kişi bulundu.

Uygulamalarda, 74 bin 307 okul c¸evresi, 546 bin 911 is¸ yeri denetlendi. Bin 655 is¸ yerine is¸lem yapıldı, 136 is¸ yeri kapatıldı.

Yasa dıs¸ı bahis oynatılması nedeniyle bin 7 is¸ yerinde 4 bin 772 kişiye cezai is¸lem gerçekleştirildi, 238 is¸ yerinin faaliyeti durduruldu.

Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 gu¨nu¨birlik ev kontrol edilirken 415 ev sahibine cezai is¸lem uygulandı. Denetlenen 8 bin 208 kiralık arac¸ firmasından 443'üne ceza kesildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 bin 742 du¨zensiz go¨c¸men ve 93 organizato¨r yakalandı.

Uygulamalarda, 10 tekne, 130 arac¸, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinesi, 33 sigaramatik, 58 kumar makinesi, 10 oyun makinesi, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, bir el bombası, 3 uzun namlulu silah, 132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4 bin 12 mermi, 14 bin 594 gram uyus¸turucu madde 4 bin 405 uyus¸turucu hap, 64 bin 869 ko¨k kenevir, 33 bin 435 paket kac¸ak sigara, 65 kilogram tu¨tu¨n, 18 bin 600 makaron, 682 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

AA