Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4939
  • 6,1512
  • 262.108
  • 99773.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi

Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi

Yedi ayda bir milyonu aşkın araç denetlendi

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birimlerince bu yılın 7 ayında 1 milyon 150 bin 124 arac¸, 24 bin 716 taksi ile 114 bin 205 okul servis aracı denetlendi.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, emniyet, jandarma ve sahil gu¨venlik birimlerince bu yılın 7 ayında ülke genelinde eş zamanlı trafik, asayiş, kumar, göçmen kaçakçılığı ve narkotik alanlarında 19 uygulama gerçekleştirdi.

Bu uygulamalarda, 1 milyon 150 bin 124 arac¸ ve 51 bin 939 motosikletten denetlendi. Aranan 3 bin 484, hacizli 470, çalıntı 85 motosiklete el koyuldu, 38 bin 421 arac¸ ve motosiklet su¨ru¨cu¨ne is¸lem yapıldı. Ayrıca, 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracı kontrol edildi. Bu kapsamda 6 bin 115 okul servisine ve 2 bin 56 taksi su¨ru¨cu¨su¨ne is¸lem yapıldı.

Uygulamalarda, 6 bin 534 arac¸, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Asayiş uygulamaları kapsamında, 24 bin 37 aranan kişiden 5 bin 992'sine adli-idari is¸lem yapıldı, bin 424 kişi go¨zaltına alındı, 61'i c¸ocuk olmak u¨zere 267 kayıp kişi bulundu.

Uygulamalarda, 74 bin 307 okul c¸evresi, 546 bin 911 is¸ yeri denetlendi. Bin 655 is¸ yerine is¸lem yapıldı, 136 is¸ yeri kapatıldı.

Yasa dıs¸ı bahis oynatılması nedeniyle bin 7 is¸ yerinde 4 bin 772 kişiye cezai is¸lem gerçekleştirildi, 238 is¸ yerinin faaliyeti durduruldu.

Günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan uygulamada ise 11 bin 160 gu¨nu¨birlik ev kontrol edilirken 415 ev sahibine cezai is¸lem uygulandı. Denetlenen 8 bin 208 kiralık arac¸ firmasından 443'üne ceza kesildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 bin 742 du¨zensiz go¨c¸men ve 93 organizato¨r yakalandı.

Uygulamalarda, 10 tekne, 130 arac¸, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 88 tombala makinesi, 33 sigaramatik, 58 kumar makinesi, 10 oyun makinesi, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, bir el bombası, 3 uzun namlulu silah, 132 ruhsatsız tabanca, 208 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 191 kurusıkı tabanca, 103 kesici/delici alet, 4 bin 12 mermi, 14 bin 594 gram uyus¸turucu madde 4 bin 405 uyus¸turucu hap, 64 bin 869 ko¨k kenevir, 33 bin 435 paket kac¸ak sigara, 65 kilogram tu¨tu¨n, 18 bin 600 makaron, 682 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Berkay Hardal ile Dilan Telkök ilk kez el ele
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Burcu Özberk'e aşk çalımı
Uyanıklar Fahriye Evcen'i kızdırdı! Avukatlarını devreye sokacak
<p>Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı´nda yaklaşık 950 bin büyükba

Kasaplardan Kurbanlık İçin Öneriler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...

Kilosu 600 liraya karakovan balı