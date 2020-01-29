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Yaylada kayboldu, 37 gün sonra cesedi bulundu

Yaylada kayboldu, 37 gün sonra cesedi bulundu

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın cesedi jandarma ekiplerince bulundu.

Savcının incelemesinin ardından cenazenin, otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

AA


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