Yavru köpeği yere vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

Sarıyer'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ozan Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ozan Ö. hakkında haksız yere sahipli hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle "Mala zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlanan soruşturmaya, Dora köpeğin sahibi Cihan K'nin şikayeti üzerine şüpheli Ozan Ö. hakkında soruşturma açıldığı, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Bir anlık öfkeyle köpeği havaya kaldırıp yere vurduğunu söyleyen şüpheli Ozan Ö. ile müşteki Cihan K. arasında uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine savcılık, Ozan Ö. hakkında "Haksız yere sahipli hayvanı öldürerek mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Ozan Ö. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

"BİR ANLIK ÖFKE"

Olay sonrası kaçan şüpheli Ozan Ö'nün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren şüpheli Ozan Ö. polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan şüpheli Ozan Ö'nün 24 Nisan'da sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Ozan Ö. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.