Yavru köpeği acımasızca ezerek katletti! Vicdansızlık

İzmir Bornova’da önceki gün Evka-3 Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonuna giren 45 J 1510 plakalı bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Yavru köpek acı içerisinde çırpınarak can verdi. Koşarak gelen anne köpek, dakikalarca yavrusunu yalayıp acısını dindirmeye çalıştı. Vicdansız sürücü ise benzinlik çalışanlarının tüm çabalarına rağmen olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bir işyerinde çalışan görgü tanığı Deniz Yıldırım (24), dehşet anlarını şöyle anlattı:

‘BULUN BU ADAMI’



“Beyaz minibüsün şoförü yavru köpeği göz göre göre ezdi. İstasyon görevlileri adamın arkasından gitti ve aracı durdurdu. Adamın cevabı ‘Onun geçmesini mi bekleyecektim’ şeklinde oldu. Köpeklerdeki vicdan ve merhamet bile ne yazık ki bu insanlarda yok. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.”

Minibüs sürücüsünün yavru köpeği göz göre göre ezdiği anlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI



Yavrusunun can çekiştiğini gören anne köpeğin çabası yürekleri burktu. Anne köpek, müdahale etmeye çalışanları da yavrusuna yaklaştırmadı.