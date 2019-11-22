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  3. Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 2 kilometre görme menzili ve 4 kilo metrede koku alma özelikleri ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul edilen Kangal köpekleri artık vatan savunmasında da görev alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanan Kangalların, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da terörle mücadelede kullanılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Siirt’te görev almak üzere 10 Kangal yavrusu hazırlandı. Vatan savunmasına hazır olan yavrular şimdi görev alacakları günü bekliyor. TSK için özenle seçilen ve hazırlanan 10 yavru önümüzdeki günlerde Siirt İl jandarma Komutanlığı’na teslim edilecek.

 


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