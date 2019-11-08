Yatsı namazı saati kaçta? Yatsı namazı vakti saat kaçta? 8 Kasım il il namaz vakitleri
Yatsı namazı saati merak edilen konular arasında yer alıyor. Yatsı namazı vakti saat kaçta? Müslümanlar namaz vakitlerini yakından takip ediyorlar. Namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saatleri öğrenmek istiyorlar. 8 Kasım’da Mevlid Kandili’nin idrak edilmesi ile beraber araştırmalar daha da hızlandı. Haberimiz içerisinden il il namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.
Yatsı namazı saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatsı namazı saat kaçta kılınacak? Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattan oluşur. 8 Kasım’da Mevlid Kandili’nin idrak edilmesi ile beraber araştırmalar daha da hızlandı. Haberimiz içerisinden yatsı namazı vakitlerine ulaşabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul yatsı namazı saati: 19.22
Ankara yatsı namazı saati: 19.07
İzmir yatsı namazı saati: 19.31
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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
3. REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
3. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?
Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.