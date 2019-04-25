Yatak Odasında Olmaması Gereken Şeyler

Yatak odanızı bazı eşyalardan arındırarak daha kaliteli ve sağlıklı bir uyku uyuyabilirsiniz.

ÇİÇEKLER

Çiçek seviyorsunuz, renkleri çok hoşunuza gidiyor ama yatak odasında çiçeklere yer yok. Bunun nedeni çiçeklerin gece boyu oksijeninizi çalması efsanesi değil, çiçeklerin yeterli ışık alamadığı için ölmesi ve tozları tutarak toz alerjisi oluşturmasıdır.

CANLI RENKLER

Yatak odanızı dekore ederken kesinlikle canlı renklerden uzak durmalısınız.Kırmızı, sarı, turuncu ve kan akışınızın hızlanmasına neden olan diğer canlı renkleri yatak odanızdan uzak tutmalısınız. Yatak odanızda kahverengi tonları tercih etmek sakin ve dingin bir uyku için yeterli olacaktır.

İNTERNET BAĞLANTISI VE MODEM

Yatak odasında televizyon ve modemin bulunması, gece boyu radyasyona maruz kalmanıza neden olur. Bu eşyaları yatak odasından çıkaramıyorsanız, yanlarına kuvars taşı koyarak zararlı etkiden kendinizi koruyabilirsiniz.

DAĞINIK DOLAPLAR

Dağınık dolaplar ve ortalığa saçılmış halde duran şeyler enerjinizin düşmesine neden olur. gereksiz yer kaplayan şeylerden kurtularak enerjinizi yükseltebilirsiniz.

DAĞINIK BİR MASA

Dağınık dolaplardan dolap kapağını kapatarak geçici süreliğine kurtulabilirsiniz ama dağınık bir masa gözünüzün önünde olduğu için görüntü olarak siz rahatsız edecektir. Yatak odasında görsel uyumu yakalamak için dağınık masanızı hemen toplamalısınız.

YATAK ALTINDA DURAN KUTULAR

Biliyoruz, sizin de yatağınızın altında içi ıvır zıvır dolu kutular var. Bu eşyalardan kurtularak yatak odanızdaki enerji akışını sağlamış olacaksınız. Bunun yanı sıra diğer eşyalarınızın yerden en az 5 cm yukarıda olmasını sağlamak ortamdaki enerji akışını düzenli olmasını sağlayacaktır.

GEREKSİZ EŞYALAR

Yatak odasına egzersiz eşyaların ya da işle alakalı materyallerin bulunması dikkatinizin dağılmasına sebep olur. Bu eşyaları ilgili yerlere koyarak yatak odasının aurasını koruyabilirsiniz.

(YENİKADİN.COM)