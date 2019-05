Yaşlı adamın otobüsten zorla indirildiği iddiası

Adana'da yaşlı bir yolcuyu otobüsten zorla indirdiği ileri sürülen şoför görevinden uzaklaştırıldı. Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Polisevi kavşağında henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı bir yolcunun otobüsten zorla indirildiği iddialarına konu olan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili otobüsün bağlı olduğu 178 No'lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimi araç sürücüsü Mehmet Emin Can'ı görevinden süresiz uzaklaştırdı. Kooperatif başkanı Veli Can Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'da 33 yıldan beri toplu taşımacılık hizmeti verdiklerini ve halkın kazasız belasız ulaşımını sağlama mecburiyetinde olduklarını belirtti.

"Yolcular bizim velinimetimizdir" diyen Durak, istemeyerek de olsa bazen şoförlerin diğer yolcuları rahatsız eden kişileri uyarma yoluna gittiğini söyledi. Durak, eğer diğer yolculara fazla rahatsızlık veriliyorsa durakta o kişinin inmesinin istendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Daha da fazla rahatsızlık veriliyorsa emniyet yetkililerine durum bildirilir. Arkadaşımız, emniyet görevlilerini çağırmamış ve biraz ileri gitmiş. Diğer yolcular da o kişiden rahatsızlık duyduklarını dile getiriyor. Böyle bir şeyin olmasını tasvip etmiyoruz. Bu konuyla ilgili şoför hatalı da olsa hatasız da olsa kooperatif olarak uzaklaştırma cezası verildi. Diğer kooperatiflerde de çalışmaması için gerekli bilgilendirme yapıldı. Ayrıca verilen cezayı gösterir yazı kooperatifin girişine de asıldı. Ben üzgünüm. Böyle bir şey olduğu için Adana halkından özür diliyorum. Böyle durumların bir daha yaşanmaması için şoförlerle toplanıp gerekli bilgilendirmeyi yapacağız."

Sürücü Mehmet Emin Can da cep telefonuna gelen çağrıyı cevapladığını ifade ederek, "Bu sırada yaşlı yolcu 'Bana mı sesleniyorsun?' dedi. Ben de 'Yok amca sana seslenmiyorum.' dedim. Bunun üzerine yolcu bağırarak ve küfrederek yanıma kadar geldi." dedi. Diğer yolcuların da bu durumdan rahatsızlık duyduğunu savunan Can, alkollü olduğunu öne sürdüğü yolcuyu araçtan indirmek zorunda kaldığını, aşağıya atma durumunun söz konusu olmadığını iddia etti. Can, 15 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ve bunun neticesinde uzaklaştırma cezası aldığını ifade etti. Bu arada, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekiplerince sürücü hakkında yolcuya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 320 lira para cezası uygulandı.

