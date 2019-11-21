Yaşar Büyükanıt'ın eşi kimdir, kaç yaşındaydı? Filiz Büyükanıt neden hayatını kaybetti?
“Yaşar Büyükanıt’ın eşi kimdir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt neden hayatını kaybetti? Son dakika haberinde Yaşar Büyükanıt’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar 17 Kasım’da hayatını kaybetden Büyükanıt’ın eşini merak etmeye başladılar. İşte konu ile ilgili detaylar…
Yaşar Büyükanıt ile ilgili son dakika haberinde hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşar Büyükanıt’ın eşi kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, 17 Kasım Pazar günü hayatını kaybetmişti.
FİLİZ BÜYÜKANIT KİMDİR?
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, kanser tedavisi gördüğü hastanede 17 Kasım Pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetti.
Filiz Büyükanıt'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.